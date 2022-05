Fao: “Patate da semina a famiglie rurali vulnerabili”

La Fao distribuisce alle famiglie rurali vulnerabili dell’Ucraina un kit di patate da semina. L’aiuto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ha interessato 17’740 famiglie in dieci delle regioni (oblast’) del Paese, “affinché possano effettuare la semina in tempo utile per la prossima stagione di raccolta”. Le persone che usufruiranno degli aiuti della campagna, che si avvale del sostegno finanziario dell’Unione europea (Ue), e del Fondo centrale d’intervento per le emergenze (Cerf), sono circa 46’000.

Nelle ultime settimane - informa una nota - sono state distribuite 862 tonnellate di patate da semina a persone bisognose di aiuti. L’iniziativa - specifica la Fao - è stata effettuata in tempo per la campagna di semina primaverile, “in modo da garantire la raccolta di questo alimento particolarmente nutriente in settembre”. Ogni famiglia o nucleo familiare, costituito in media da 2,6 persone, riceve - segnala l’Organizzazione delle Nazioni Unite - un kit di 50 chili di patate da semina, che dovrebbero assicurare una resa di circa 600 chili di patate.