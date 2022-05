Ex ministra austriaca Kneissl lascia il cda di Rosneft

L’ex ministra degli Esteri austriaca Karin Kneissl ha lasciato il consiglio d’amministrazione del colosso russo statale del petrolio Rosneft: lo riferisce l’agenzia di stampa Interfax citando la stessa Rosneft, che annuncia di aver ricevuto da Kneissl una lettera di dimissioni. Nei giorni scorsi, l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, criticato per i suoi incarichi in Russia, si è dimesso dalla presidenza del consiglio d’amministrazione della Rosneft. Kneissl nel 2018 aveva avuto Putin come ospite alla sua festa di nozze tra i vigneti della Stiria e si era fatta fotografare in un ballo in costume tradizionale col presidente russo. Kneissl ha lasciato il governo austriaco nel 2019. Nel giugno dello scorso anno era entrata nel cda di Rosneft.