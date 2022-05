“Escludere petrolio via oleodotti da sanzioni Ue”

L’Ungheria darà via libera ad un embargo dell’Ue al petrolio russo solo se la sanzione escluderà il greggio inviato da Mosca attraverso gli oleodotti. A dirlo, in un video su facebook, è il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, che rilancia così il “no” di Budapest al pacchetto di misure così come concepito dalla Commissione nei giorni scorsi. “Se Bruxelles vuole essere seria sull’embargo al petrolio, questo sarà possibile solo escludendo la parte destinata agli oleodotti”, ha sottolineato il ministro ungherese.