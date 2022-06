Erdogan: “parlerò ancora con Putin e Zelensky

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è intenzionato a parlare con i presidenti russo e ucraino Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky la prossima settimana per discutere la situazione in Ucraina. In particolare Erdogan intende affrontare il tema del “corridoio per il grano”, secondo quanto scrive l’agenzia russa Tass.

“C’è una guerra in corso tra Ucraina e Russia e sappiamo che i prodotti agricoli provengono in larga misura da questi paesi”, ha affermato Erdogan. “In questa fase non abbiamo problemi con questo, abbiamo 5 milioni di tonnellate di grano nei nostri magazzini, ma vorremmo aumentare questi volumi - ha aggiunto -. Parteciperemo al lavoro”, sulla creazione di un corridoio sicuro per le spedizioni di prodotti agricoli, “non solo per noi stessi, ma anche per i paesi terzi”.