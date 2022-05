Erdogan: “La Svezia smetta di sostenere i terroristi”

“Il sostegno politico, finanziario e militare della Svezia alle organizzazioni terroristiche deve finire”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in una conversazione telefonica alla premier svedese Magdalena Andersson. Lo riferisce in una nota la presidenza di Ankara, secondo cui i due leader hanno discusso delle relazioni bilaterali e della richiesta di adesione alla Nato da parte di Stoccolma.

Nel colloquio, riferisce Ankara, Erdogan ha affermato che la Turchia ha sempre sostenuto pienamente la politica delle porte aperte della Nato e ha sottolineato che la solidarietà nell’Alleanza è un valore fondamentale in termini sia di sicurezza degli Stati membri sia di sicurezza collettiva.

La Finlandia alla Turchia: “Condanniamo ogni forma di terrorismo”

“Una telefonata aperta e diretta con il presidente Erdogan. Ho dichiarato che, in quanto alleati della Nato, la Finlandia e la Turchia si impegneranno per la sicurezza reciproca e le nostre relazioni si rafforzeranno. La Finlandia condanna il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni. Il dialogo continua”. Così su Twitter il presidente finlandese Sauli Niinisto che oggi ha avuto una conversazione con il presidente turco.