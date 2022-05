“Eperimenti Usa su pazienti psichiatrici in Ucraina”

“L’Ucraina - afferma ancora Kirillov - è un campo di prova per la sperimentazione di nuovi farmaci” da parte degli Usa e altri Paesi occidentali. Kirillov ha detto in particolare che “gli Usa e le autorità di Kiev hanno usato Mariupol come centro per la raccolta e identificazione dell’agente patogeno del colera, di cui alcuni campioni sono stati inviati al Centro di salute pubblica di Kiev, incaricato di spedire i biomateriali negli Stati Uniti”. Il ministero della Difesa ha affermato che le truppe russe entrate a Mariupol hanno trovato “prove della distruzione d’urgenza di documenti che confermavano la collaborazione con i militari americani”.