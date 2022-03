Entra in vigore il quarto pacchetto di sanzioni dell’UE

Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il quarto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Lo annunciano una nota le autorità di Bruxelles. Vietate tutte le transazioni con alcune imprese statali, previste restrizioni all’esportazione di beni e tecnologie per l’industria della difesa, per la sicurezza e per l’industria energetica. Stop all’export di beni di lusso. Confermata l’ipotesi di azioni per sospendere la Russia come ‘nazione favorite’ nel Wto, l’organizzazione mondiale del commerci. Il bando all’importazione di acciaio, spiega la Commissione, vale 3,3 miliardi di ricavi persi per la Russia. Il bando sui rating farà perdere ulteriore accesso ai mercati finanziari Ue.