L’Empire State Building, il grattacielo più iconico di New York, si è illuminato con i colori della bandiera dell’Ucraina. Le immagini sono state trasmessa in diretta dalla Cnn. L’iniziativa, in solidarietà con la popolazione e le forze di Kiev che stanno combattendo contro la Russia, andrà avanti quindici minuti ogni sera, dopo il tramonto, fino al 1 giugno.