Emmi ha interrotto le esportazioni in Russia

All’inizio di marzo, Emmi aveva precisato che gli affari in Russia rappresentavano circa lo 0,1% del fatturato totale. “Forniamo formaggio per alcuni milioni di franchi in Russia ogni anno”, aveva detto il CEO Urs Riedener in un’intervista con l’agenzia AWP. L’azienda non impiega personale proprio in Russia e non ha clienti in Ucraina.