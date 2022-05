È morto Leonid Kravchuk, il primo presidente dall’indipendenza ucraina

È scomparso a 88 anni il primo presidente dell’Ucraina indipendente, dal 1991 al 1994, Leonid Kravchuk. Già esponente di spicco del Partito comunista, la lunga esperienza non riuscì a metterlo al riparo dallo scontento popolare. A porre termine ai suoi 32 mesi di mandato giocarono infatti l’inflazione galoppante, gli scandali legati alla corruzione per le privatizzazioni. Fu sua la decisione di disfarsi dell’arsenale nucleare ex Urss ospitato in Ucraina. Il consigliere presidenziale ucraino Anton Gerashchenko lo ha elogiato su twitter affermando che Kravchuk era una “figura storica” che “ha svolto un ruolo enorme nell’indipendenza pacifica dell’Ucraina”.