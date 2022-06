“Dubito che l’Ucraina esisterà tra un paio di anni”

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha detto di dubitare che l’Ucraina esisterà ancora “tra un paio di anni”. Lo riporta la Tass. In un post su Telegram, l’attuale vice capo del Consiglio di sicurezza russo Medvedev ha fatto riferimento a una notizia, diffusa sui social, in cui si afferma che l’Ucraina “cerca di ottenere gas dai suoi sponsor d’oltremare pagandolo in due anni”, perché altrimenti il prossimo inverno “si congelerà”. “L’unica domanda è: “Chi ci dice che l’Ucraina esisterà ancora tra due anni?”, ha affermato Medvedev.