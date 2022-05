Draghi-Biden, la pace sarà quella che vogliono gli ucraini

“La pace sarà quello che vorranno gli ucraini, non quello che vorranno altri”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende da fonti italiane, il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi nel corso del colloquio alla Casa Bianca con il presidente americano Joe Biden. Biden, secondo quanto riferiscono le stesse fonti, si sarebbe detto “d’accordo”. “Molti in Europa condividono la nostra posizione unita nell’aiutare l’Ucraina, e nel sanzionare la Russia. Ma si chiedono anche: come possiamo mettere fine a queste atrocità? Come possiamo arrivare a un cessate il fuoco? Come possiamo promuovere dei negoziati credibili per costruire una pace duratura? Al momento è difficile avere risposte, ma dobbiamo interrogarci seriamente su queste domande”, avrebbe rimarcato Draghi sottolineando la posizione dell’Europa sul conflitto in Ucraina. Nel loro incontro nello studio Ovale Biden e Draghi, “di fronte alle sfide economiche globali create dalle azioni russe, hanno discusso misure volte a rafforzare la sicurezza alimentare e a rimodellare i mercati energetici globali”, si legge poi nella sintesi del colloquio diffuso dalla Casa Bianca