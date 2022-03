Disfunzioni sul sistema di navigazione, rischi sicurezza per voli Ue

Da quando la Russia ha iniziato il suo attacco in Ucraina, il 24 febbraio scorso, si sono verificati rischi di malfunzionamento del sistema satellitare globale di navigazione (Gnss), che potrebbero influire sulla sicurezza aerea, soprattutto nei cieli sovrastanti Mar Baltico, Mar Nero e Mediterraneo orientale. L’allarme è stato lanciato in un documento pubblicato dall’ Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea, EASA. Le disfunzioni sono state segnalate in particolare nella regione di Kaliningrad, sul circostante Mar Baltico e negli Stati confinanti, in Finlandia orientale, nel Mar Nero, nell’area del Mediterraneo orientale vicino a Cipro, Turchia, Libano, Siria, Israele e l’Iraq settentrionale.