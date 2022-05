Diplomatico russo all’Onu teme per la sua vita

Il diplomatico russo presso le Nazioni Unite a Ginevra Boris Bondarev teme per la sua vita dopo aver rassegnato le dimissioni in segno di protesta contro la guerra in Ucraina e il presidente Vladimir Putin. In un’intervista ha espresso gratitudine per la protezione offerta dalle autorità svizzere.

“Quando sei solo e devi aspettarti, a torto o a ragione, di essere vittima di violenza, è incredibilmente importante sapere che c’è qualcuno che ti sostiene e cerca di proteggerti”, ha dichiarato il diplomatico 41enne al Tages-Anzeiger di oggi. Egli “ringrazia sentitamente” la missione svizzera presso le Nazioni Unite a Ginevra e il governo elvetico per questo.

Dopo le dimissioni - le prime di un rappresentante ufficiale della Russia - Bondarev per il momento vuole rimanere in Svizzera e cercare un nuovo lavoro. Sta valutando tutte le opzioni, compresa quella di chiedere asilo in Svizzera o in un altro Paese.

Bondarev ha affermato che le sue aperte critiche al presidente russo Vladimir Putin e al ministro degli esteri Sergei Lavrov sono giudicate un crimine in Russia. “Non sono considerato solo un oppositore, come diplomatico sono anche un funzionario. Quindi un procedimento penale è quasi certo per me”, ha detto aggiungendo di avere paura per la sua famiglia, i suoi parenti e i suoi amici più stretti.