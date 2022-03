Dibattito sull’Ucraina, il Cf risponde alle interpellanze

L'impegno della Svizzera a favore di un cessate il fuoco in Ucraina, i rifugiati, i diritti umani, l'approvvigionamento energetico e le conseguenze della guerra per l'esercito svizzero. Sono i temi principali del dibattito urgente previsto mercoledì al Consiglio nazionale. Il Consiglio federale ha pubblicato oggi le risposte alle interpellanze urgenti presentate dai vari gruppi parlamentari.

“Cessate il fuoco”

"La Svizzera continua a chiedere un immediato cessate il fuoco anche tramite contatti bilaterali con la Russia, ed esorta tutte le parti a rispettare il diritto internazionale umanitario e i diritti umani", afferma l'esecutivo rispondendo agli interrogativi dello schieramento rosso-verde. La Svizzera continuerà a seguire da vicino la situazione e intende "utilizzare i pochi strumenti della diplomazia dei diritti umani ancora disponibili per tutelare tali diritti nel Paese". Berna intende anche sostenere gli sforzi della comunità internazionale per documentare i presunti crimini di guerra. Lo scorso 2 marzo la Svizzera, insieme ad altri 38 Stati, ha chiesto alla Corte penale internazionale di aprire un'indagine sulla situazione in Ucraina, indica l'esecutivo.

Partenariato per la pace

Per il Governo "il rafforzamento della cooperazione internazionale è una componente importante degli sforzi della Svizzera per la sicurezza e la stabilità". L'accento, spiega rispondendo a un'interpellanza dei Verdi liberali, è posto sul partenariato per la pace della NATO e la cooperazione con l'Ue, come evidenziato dal Rapporto sulla politica di sicurezza.

Statuto S

Diversi gruppi parlamentari hanno insistito sulla necessità di introdurre lo statuto di protezione S per i rifugiati ucraini. Questo punto è già stato soddisfatto: nella sua seduta di venerdì il Consiglio federale ha infatti annunciato di averlo attivato. Ad oggi sono già alcune migliaia i migranti in fuga dalla guerra ad averne approfittato.

Un rapporto entro fine anno

Interrogato dal Plr sulle conseguenze della guerra per le forze armate, il Consiglio federale ha annunciato che un rapporto del Dipartimento della difesa sarà disponibile entro fine anno. Il documento verterà in particolare sull'esercito, comprese le sue capacità, la sua prontezza all'impiego nonché le sue risorse finanziarie e di personale

Effetti diretti “limitati”

Rispondendo alle preoccupazioni dei Verdi sul commercio delle materie prime, il Consiglio federale afferma di non vedere nella situazione attuale alcuna ragione per inasprire i controlli. Il Governo sta già monitorando da vicino il settore, scrive, sottolineando la sua grande importanza economica per la Svizzera. In termini economici generali, gli effetti diretti sulla Confederazione dovrebbero essere limitati: la Russia e l'Ucraina rappresentano piccole quote del commercio estero svizzero, degli investimenti diretti e dei crediti all'estero del sistema bancario.

Aumento dei prezzi dell’energia

Più consistenti potrebbero invece essere gli effetti indiretti, in particolare aumento dei prezzi dell'energia e pressione al rialzo sul franco. La guerra in Ucraina ha del resto spinto la Segreteria di Stato dell'economia (Seco) a correggere al ribasso le previsioni di crescita per la Svizzera: nel 2022 il prodotto interno lordo (Pil) aumenterà del 3,0%, contro il +3,2% stimato in dicembre. L'economia elvetica ha però dimostrato di essere molto robusta nelle recenti crisi, precisa il governo.