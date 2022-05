Danimarca contro Gazprom, non pagheremo il gas in rubli

La società energetica danese Orsted annuncia che rifiuterà di pagare il gas russo in rubli e si prepara all’interruzione del flusso dalla Russia. “Gazprom Export continua a chiedere che Orsted paghi le forniture di gas in rubli. Non abbiamo alcun obbligo legale ai sensi del contratto e abbiamo ripetutamente informato Gazprom che non lo faremo. Il termine del pagamento è il 31 maggio e Orsted continuerà a pagare in euro”, scrive la compagnia in una nota. “Esiste il rischio che Gazprom smetta di fornire gas a Orsted”, ma la società - si precisa nella lettera - “si sta preparando a questo scenario” insieme alle autorità danesi.