Da droni a sistemi anti-missile, nuove armi Usa a Kiev

Per quanto riguarda i sistemi anti-missili, l’Ucraina al momento può abbattere aerei russi e missili da crociera a distanza relativamente ravvicinata. Washington intende fornire alle forze di Kiev sistemi in grado di colpire aerei russi più lontani. Secondo una fonte militare Usa, si tratta dei sistemi S-300 di fabbricazione sovietico-russa, che l’esercito ucraino è già in grado di utilizzare. Sia gli Stati Uniti che alcuni Paesi della Nato possiedono questi sistemi o loro componenti. La Slovacchia, dove in questi giorni è in missione il capo del Pentagono Lloyd Austin, ha già dato la propria disponibilità a inviare S-300 all’Ucraina.