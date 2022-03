Critiche dalla Francia per respingimento di rifugiati a Calais

Il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, ha criticato “la risposta totalmente insufficiente” e la “mancanza di umanità” della Gran Bretagna nei confronti dei rifugiati ucraini rispediti a Calais, nel nord della Francia. Circa 150 ucraini in fuga dal loro paese invaso dai russi, hanno cercato di raggiungere le loro famiglie in Gran Bretagna negli ultimi giorni ma sono stati invitati dalle autorità di Londra a “fare dietro-front” e ad andare “a Parigi o a Bruxelles” per ottenere i visti presso i consolati, stando a quanto sostiene Darmanin in una lettera inviata all’omologa Priti Patel.