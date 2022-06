“Crisi lunga, Mosca non si fiderà più dell’ Occidente”

La Russia non si fiderà mai più dell’Occidente e la crisi per la situazione in Ucraina sarà lunga. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un’intervista all’emittente televisiva Nbc. “Si’, sarà una lunga crisi. Non ci fideremo mai più dell’Occidente”, ha detto Peskov, che parlava inglese. Sebbene il giornalista che intervistava, Keir Simmons, abbia sostenuto che la conversazione con Peskov sia durata più di un’ora, sono andati in onda solo pochi frammenti, in cui tra l’altro Peskov ha parlato dei mercenari americani detenuti in Ucraina: il portavoce presidenziale ha sostanzialmente detto che le garanzie della Convenzione di Ginevra non si applicano ai veterani catturati e che Mosca non può garantire che non dovranno affrontare la pena di morte. L’emittente non ha chiarito se sarà trasmessa la versione completa dell’intervista.