Cremlino: “Il sostegno alla Nato a Kiev frena la fine rapida dell’offensiva”

La fornitura di informazioni di intelligence da parte dei membri della Nato alle forze Ucraine non aiuta il “rapido completamento” dell’”operazione militare speciale” russa in Ucraina. Lo afferma il portavoce del Cremlino, Dmytry Peskov, citato dalle agenzie russe, assicurando tuttavia che tutti gli obiettivi saranno raggiunti. “Gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Nato nel suo insieme condividono costantemente i dati dell’intelligence con le forze armate ucraine. Insieme alla fornitura di armi (...), queste azioni non consentono di completare rapidamente l’operazione”, ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.