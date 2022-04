Cremlino, allargamento Nato non aiuta sicurezza Europa

Un ulteriore allargamento della Nato non contribuirà alla sicurezza nel continente europeo. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo quanto riporta Interfax, in relazione ai progetti di Svezia e Finlandia di entrare nell’Alleanza atlantica. “Abbiamo detto in diverse occasioni che l’alleanza in sé è piuttosto uno strumento di confronto. Questa non è un’alleanza che fornisce pace e sicurezza e, di certo, un ulteriore allargamento dell’alleanza non porterà ulteriore sicurezza al continente europeo”, ha affermato Peskov secondo l’agenzia Interfax.