Corte UE, respinto ricorso RT France su sanzioni

Il 1 marzo il Consiglio dell’Ue ha introdotto una serie di misure per sospendere le attività di diffusione di alcuni mezzi di comunicazione, in particolare RT France, nell’Ue o rivolte all’Ue. Secondo il Consiglio, la Russia ha attuato una sistematica campagna internazionale di disinformazione, manipolazione delle informazioni e distorsione dei fatti utilizzando, a tal fine, alcuni media, come Sputnik e Russia Today.