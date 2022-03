Corridoio umanitario per la città di Sumy

Per fuggire dalla città di Sumy è stato predisposto un corridoio umanitario. Lo ha riferito via Telegram il capo dell’Amministrazione regionale militare cittadina Dmitry Zhyvytsky, secondo il quale il corridoio sarebbe stato aperto alle 8 (ora svizzera). I convogli per l’evacuazione sono diretti verso Poltava, a poco meno di 200 km a sud della città. Sumy, situata nel Nord-Est dell’Ucraina, a ridosso del confine con la Russia, è una città di più di 250mila abitanti, già colpita dalla guerra in corso.