Coprifuoco di 36 ore a Kiev da stasera

Kiev imporrà da questa sera un coprifuoco di 36 ore. Lo annuncia il sindaco della capitale ucraina. La decisione è stata presa perché la capitale ucraina si trova ad affrontare un “momento difficile e pericoloso” dopo l’intensificarsi degli attacchi da parte dei russi. Lo ha spiegato il sindaco della capitale Vitali Klitschko su Telegram. “Oggi è un momento difficile e pericoloso”, ha detto Klitschko, che è anche un ex campione del mondo dei pesi massimi. “E’ per questo che chiedo a tutti gli abitanti di Kiev di prepararsi a restare a casa per due giorni, o se scattano le sirene, nei rifugi”.