Continuano le stragi in Ucraina, a Bucha 360 morti

Mariupol e Bucha, Irpin e Borodyanka, Kramatorsk e Makariv. La lista dei massacri nell’Ucraina dilaniata da 45 giorni di guerra non smette di allungarsi e sconvolgere il mondo.

Nuove prove di eccidi e torture continuano a emergere nelle città da cui i russi si sono ritirati. A Bucha, il sobborgo nordoccidentale di Kiev diventato il simbolo della barbarie degli invasori, le autorità locali hanno recuperato negli ultimi due giorni altri 40 corpi, aggiornando il bilancio delle vittime civili ad almeno 360, compresi 10 bambini.

Orrori che spuntano tra le macerie della cittadina in cui le truppe di Mosca hanno creato una camera delle torture dove, secondo i sopravvissuti, “c’era il quartier generale di Kadyrov”, il leader ceceno fedelissimo del presidente Vladimir Putin. Lì, ha riferito sulla base delle loro testimonianze la commissaria per i diritti umani del Parlamento ucraino Lyudmyla Denisova, hanno sparato in faccia alle persone, bruciato i loro occhi, tagliato parti del corpo e torturato a morte adulti e bambini.

Atrocità destinate a lasciare tracce indelebili, come quelle consumate a Makariv, dove si contano almeno 133 vittime. “Non riesco più a piangere”, ha commentato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, confessando di provare “odio verso i soldati russi” responsabili.

Attacchi rivolti anche ai giornalisti

Non ci sono però solo denunce di abusi indiscriminati. Gli attacchi mirati riguarderebbero in particolare i reporter che possono fornire dettagli sul dispositivo militare russo. “Stanno uccidendo e torturando membri della stampa”, ha denunciato ancora Denisova, riferendo nuovi dettagli sulle circostanze della morte del regista lituano Mantas Kvedaravicius a Mariupol. “E’ stato fatto prigioniero dai razzisti, che poi gli hanno sparato. Gli occupanti - ha accusato - hanno gettato il corpo del regista in strada. La moglie, rischiando la propria vita, ha portato il suo corpo fuori dalla città bloccata e poi in Lituania”.

La commissaria di Kiev ha poi citato il caso del reporter, scrittore, volontario e membro dell’Unione nazionale dei giornalisti ucraini, il 78enne Yevhen Bal, “morto per le azioni degli occupanti russi” che il 18 marzo lo avevano sequestrato nella sua casa a Melekino, vicino a Mariupol, rilasciandolo dopo tre giorni di gravi percosse.