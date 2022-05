Contatti Russia-Ucraina su colloqui sono in corso

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha detto che i contatti tra Russia e Ucraina nella sfera dei colloqui procedono. “I contatti sono in corso”, ha detto a Radio Sputnik citata dall’agenzia russa Tass.

I negoziati tra Russia e Ucraina continuano, ma sono piuttosto inefficaci, ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass. Quando gli è stato chiesto di commentare le parole del capo diplomatico dell’Ue Josep Borrell, secondo cui l’Unione Europea non può agire come mediatore nei colloqui tra Mosca e Kiev, ma la Turchia potrebbe assumere questo ruolo, Peskov ha detto che “il processo dei negoziati è iniziato senza mediatori e continua senza mediatori in modo piuttosto lento e inefficace”.