Commissione Ue propone norme per confisca beni oligarchi

Mossa della Commissione europea per la confisca dei beni degli oligarchi che cercano di sottrarsi alle sanzioni. Nel dettaglio l’esecutivo comunitario propone di aggiungere la violazione delle misure restrittive dell’Ue all’elenco dei reati dell’Unione e nuove norme rafforzate sul recupero e la confisca dei beni.

Nell’ambito dei diversi pacchetti di sanzioni dell’Unione europea alla Russia per l’aggressione all’Ucraina sono stati congelati sino ad ora beni per 10 miliardi di euro (10,2 miliardi di franchi) agli oligarchi russi, ha indicato il commissario europeo alla giustizia Didier Reynders nella presentazione alla stampa delle decisioni di oggi della Commissione. Finora, gli Stati membri hanno inoltre bloccato transazioni per un valore di 196 miliardi di euro.