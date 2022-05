Commissione Ue: “Pagate in rubli? Possibile procedura d’infrazione”

“L’apertura di un conto in rubli va oltre le indicazioni che abbiamo dato agli Stati membri”. Lo ha precisato un portavoce della Commissione Ue. Per quanto riguarda il rispetto della direttiva, “è il Paese membro che deve far rispettare le sanzioni, dunque è il Paese che deve vigilare che le società rispettino le sanzioni: le sanzioni hanno un obbligo legale e in caso contrario la Commissione può aprire la procedura d’infrazione”, ha aggiunto il portavoce.