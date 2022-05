Commissariati militari in Russia assaliti con bombe Molotov. Gli attacchi in tre insediamenti nella regione di Mosca nelle ultime cinque settimane sono probabilmente una protesta contro la mobilitazione, ha dichiarato l’Istituto per lo Studio della Guerra di Washington. Lo Stato Maggiore ucraino riferisce di almeno 12 casi di incendi dolosi deliberati ai danni di commissariati militari in Russia.