“Colpita piattaforma gas in Crimea, 3 feriti”

L’Ucraina ha sferrato un attacco contro gli impianti di trivellazione della società di gas Chernomorneftegaz, con sede in Crimea, ferendo tre lavoratori. Lo ha scritto lunedì sul suo canale Telegram il capo della Crimea Sergey Aksyonov, come riportano le agenzie russe.

“Sono in contatto con i colleghi del ministero della difesa e dell’Fsb (Servizio federale per la sicurezza della Federazione russa) da questa mattina e stiamo lavorando per salvare le persone. Sulle piattaforme di trivellazione c’erano dodici persone, cinque delle quali sono state salvate e tre sono rimaste ferite. Le ricerche degli altri continuano”, ha dichiarato Aksyonov.