Colpita Merefa, “vittime tra militari ucraini”

La Russia ha attaccato nella notte la città di Merefa nell’Oblast’ di Kharkiv, nella parte orientale dell’Ucraina. Gli amministratori locali hanno riferito che ci sono vittime tra i militari ucraini. Lo riporta The Kyiv Independent. Merefa, che ha 21.500 residenti, è stata colpita da un attacco aereo, una scuola locale è stata danneggiata e il centro comunitario locale distrutto.

Notte di relativa calma invece a Leopoli e nell’Ovest dell’Ucraina dopo giorni segnati dagli allarmi anti-aerei. Dopo una giornata nella quale le sirene hanno suonato una sola volta, nella mattinata, nella principale città dell’Ovest del Paese e nei suoi dintorni non si è verificato alcun attacco da parte dell’esercito russo. Nella regione l’allarme è suonato una sola volta nel corso della notte, rientrando dopo meno di un’ora. Le ore di relativa tranquillità hanno seguito, tuttavia, i drammatici attacchi che ancora imperversano a Kiev e nel Sud dell’Ucraina, dove è stato bombardato il teatro di Mariupol, rifugio per centinaia di civili.

Sui canali social ucraini e internazionali, nelle ore scorse, sono inoltre rimbalzate notizie di esplosioni in diverse città della Bielorussia: nella centrale Slutsk ma anche a Stolin e Luninets, città non lontane dal confine ucraino. La notizia non ha avuto alcuna conferma ufficiale ma, secondo alcuni media internazionali, le esplosioni sarebbero state causate da una massiccia esercitazione dell’esercito bielorusso.