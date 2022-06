“Colloqui Mosca-Kiev-Onu-Turchia sul grano a Istanbul”

Colloqui tra Russia e Ucraina sui corridoi navali per il grano con la mediazione della Turchia e dell’Onu si svolgeranno la prossima settimana a Istanbul. Lo riferiscono fonti della presidenza di Ankara, citate dal quotidiano turco Milliyet. È prevista la partecipazione del leader turco Recep Tayyip Erdogan e del segretario generale Onu Antonio Guterres, con l’obiettivo di sbloccare i porti “entro un mese”, secondo le stesse fonti. Prima dell’incontro a quattro a Istanbul, questa settimana una delegazione militare turca dovrebbe recarsi in Russia per discutere il meccanismo di funzionamento dei corridoi del grano, che verrebbero gestiti attraverso un centro di coordinamento a Istanbul. Secondo le fonti, Ankara ha preparato una road map per sbloccare “35-40 milioni di tonnellate di grano, che dovrebbero essere inviate sui mercati mondiali attraverso gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli nei prossimi 6-8 mesi”.