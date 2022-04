Cnn, ucciso contractor Usa, combatteva con Kiev

Un cittadino americano che combatteva come contractor a fianco delle forze militari ucraine, è stato ucciso questa settimana in Ucraina. Lo riferisce la Cnn citando la famiglia del giovane. Il 22enne lavorava per una società militare privata ed è stato ucciso lunedì.

La società l’aveva mandato in Ucraina e il giovane veniva pagato per combattere, spiega la madre. Quando è iniziata la guerra in Ucraina, accettò questo nuovo lavoro: “Voleva cambiare perché credeva in ciò per cui l’Ucraina combatte e voleva esserne parte, facendo in modo che la guerra restasse lì e non si allargasse”. “Chiediamo agli americani di non andare in Ucraina, è una zona di guerra. Se volete sostenere gli ucraini ci sono altri modi”, ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, commentando la notizia.