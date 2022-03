Cina: “Nato è un residuo della Guerra fredda”

La Cina si oppone “con forza ad accuse e sospetti infondati, nonché a qualsiasi tentativo di esercitare coercizione e pressione”, ricordando che, “in quanto residuo della Guerra fredda e più grande alleanza militare del mondo, la Nato segue un concetto di sicurezza obsoleto”. È il commento di un portavoce della rappresentanza permanente cinese presso l’Ue sul vertice straordinario del Patto Atlantico, in cui i leader hanno invitato tutti gli Stati, inclusa la Cina, a sostenere l’ordine internazionale, compresi i principi di sovranità e di integrità territoriale, in merito all’invasione della Russia a danno dell’Ucraina.

La Cina sostiene che “l’indipendenza sovrana e l’integrità territoriale di tutti i Paesi dovrebbero essere rispettate e che gli scopi e i principi della Carta dell’Onu seguiti. Dallo scoppio della crisi in Ucraina, la Cina ha lavorato attivamente e in modo costruttivo in modo obiettivo e imparziale, per facilitare i colloqui di pace, la cessazione dei conflitti, nonché per evitare una crisi umanitaria su larga scala”, ha aggiunto il portavoce.