Cina, indagine equa e trasparente su Kramatorsk

“Nel frattempo, le questioni umanitarie non dovrebbero essere politicizzate e qualsiasi accusa dovrebbe essere basata sui fatti”, ha aggiunto Zhao nel briefing quotidiano, ribadendo che “prima della conclusione delle indagini, tutte le parti dovrebbero evitare accuse infondate”. Zhao ha affermato che la Cina attribuisce grande importanza alla situazione umanitaria in Ucraina ed è estremamente preoccupata per le conseguenze del conflitto sui civili. Pechino, ha aggiunto, “ha presentato un’iniziativa in sei punti per alleviare la situazione umanitaria e ha intrapreso azioni pratiche per fornire una assistenza umanitaria di emergenza”.