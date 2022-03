Cina, il timore di sanzioni fa crollare le borse

Crollano le Borse cinesi per il timore che anche Pechino e le sue aziende possano diventare obiettivo di sanzioni da parte di Stati Uniti ed Europa, a causa dei legami tra Cina e Russia. Hong Kong, che ieri era piombata ai minimi da sei anni, cede il 5,1%, con i titoli tecnologici oggetto di un vero e proprio sell-off (l’Hang Seng Tech Index ha perso fino al 7%). Shanghai perde il 3,9% e Shenzhen il 3,4%. Il rischio di sanzioni si aggiunge ai timori per la stretta regolatoria già in corso da parte di Pechino e Washington e a alle preoccupazioni crescenti per l’andamento dell’epidemia di Covid 19, che ha spinto Pechino a mettere in lockdown Shenzhen e la provincia di Jilin.