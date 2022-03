Catena solidarietà, alle 18 oltre la soglia di 30 milioni

La Catena della Solidarietà, in collaborazione con la SSR, ha organizzato oggi una giornata nazionale di solidarietà per la popolazione ucraina. Alle 18:00, la soglia dei 30 milioni di franchi era già stata superata. L’azione si protrae fino alle 23:00. La somma comprende una donazione di 5 milioni di franchi da parte di una fondazione, ha precisato la Catena della solidarietà in un comunicato. La giornata odierna è stata definita “Un evento volto a rispondere alla gravità della crisi umanitaria che si sta profilando e allo straordinario slancio di solidarietà che anima la Svizzera”, ha spiegato la fondazione tramite il proprio sito.