Casa Bianca: “Tenere aperto il dialogo con la Cina”

“Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha incontrato oggi a Roma il membro del politburo del Partito Comunista Cinese e Direttore dell’Ufficio della Commissione Affari Esteri Yang Jiechi con il quale ha avuto una discussione sostanziale sulla guerra della Russia contro l’Ucraina”. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. I due rappresentanti “hanno anche sottolineato l’importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione tra gli Stati Uniti e la Cina”, si sottolinea nella nota, che non fornisce altri dettagli sui colloqui.