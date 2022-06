“E’ Volodymyr Zelensky, in quanto leader di un Paese sovrano e democratico, che deve decidere come deve finire questa guerra”: lo ha detto John Kirby nel briefing della Casa Bianca (esordendo pubblicamente nel suo nuovo ruolo di coordinatore della comunicazione strategica per il Consiglio della Sicurezza nazionale), in risposta a una domanda sulle parole del presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui l’Ucraina a un certo punto dovrà negoziare.