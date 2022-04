Carenza di cibo minaccia per milioni nei Paesi poveri

La guerra in Ucraina sta minacciando milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto donne e bambini, che saranno presto a rischio di malnutrizione: in particolare nei Paesi a basso reddito, l’impatto potrebbe essere irreversibile, con conseguenze anche sulle generazioni future. È l’allarme lanciato sulla rivista Nature da un gruppo internazionale di esperti del consorzio Standing Together for Nutrition e del Movimento Scaling Up Nutrition.