Camion contro ambasciata russa a Dublino, un arresto

Un camion si è schiantato contro i cancelli dell’ambasciata russa a Dublino e un uomo è stato arrestato. Ne dà notizia la polizia irlandese, secondo cui è stata avviata una indagine dopo il danneggiamento della proprietà. La sede diplomatica è stata teatro di proteste nei giorni scorsi per l’invasione russa dell’Ucraina. In un video diffuso dall’emittente pubblica irlandese Rte, si vede un grosso camion che in retromarcia sfonda i cancelli dell’ambasciata russa a Orwell Road, nel sud di Dublino. Dopo che la cancellata è stata aperta il veicolo si ferma mentre si sente una persona esultare. La polizia è intervenuta molto rapidamente e il camion è stato posto bloccato sul posto dagli agenti mentre sono in corso le indagini. Sembra che il mezzo pesante, in base alle immagini diffuse dai media, appartenga a una società impegnata nelle forniture in ambito ecclesiastico. Nei giorni scorsi la cancellata era stata presa di mira da un prete, il reverendo cattolico Fergal MacDonagh, che aveva lanciato vernice rossa per protestare contro le vittime civili dell’invasione russa in Ucraina. Danneggiamento a parte, nel fatto di oggi non sarebbe stato coinvolto il personale della sede diplomatica.