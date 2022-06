Brics, in dichiarazione finale sostegno a dialogo Mosca-Kiev

“Un mondo libero dalle bombe atomiche”

I Brics - l’acronimo di Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica - hanno riaffermato nel lungo testo di 75 punti diffuso in piena notte l’impegno al multilateralismo, alla cooperazione basata sul rispetto reciproco, la giustizia e l’uguaglianza, oltre alla necessità di una riforma globale dell’Onu, incluso il Consiglio di Sicurezza. Il proposito è quello di un mondo libero da armi atomiche: “Una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta”, si legge ancora, mentre c’è anche l’invito - sotto il profilo economico - alle nazioni sviluppate ad adottare politiche responsabili per evitare gravi ripercussioni sui Paesi in via di sviluppo. Ai punti 21 e 22 sono stati messi nero su bianco l’impegno “a rispettare la sovranità e l’integrità territoriale di tutti gli Stati” e alla “risoluzione pacifica delle differenze e delle controversie tra Paesi attraverso il dialogo e la consultazione”, con tutti gli sforzi “volti alla soluzione pacifica delle crisi”.