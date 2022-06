Borrell: “Il passaggio via terra a Kaliningrad non è bloccato”

“Il passaggio di terra tra Kaliningrad e la Russia non è stato bloccato: i passeggeri e i beni che non sono sanzionati continuano a transitare, la Lituania non ha preso alcuna restrizione unilaterale, applica solo le sanzioni, il resto è solo propaganda”. Lo ha detto l’alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell in conferenza stampa. “Controlleremo nuovamente che siamo tutti allineati sulle stesse linee guida, le minacce di risposta della Russia preoccupano sempre”, ha aggiunto.