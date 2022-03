Bombardamenti su Severodonestk

Almeno 10 persone sono morte in seguito a bombardamenti sulla città ucraina di Severodonestk, nella parte orientale del Paese, nella provincia di Lugansk Oblast (nel Donbass): lo riferisce un responsabile locale. L’attacco, da parte delle forze russe, è avvenuto martedì. Ne dà notizia il responsabile della regione di Lugansk, Serguii Gaidai, in un comunicato su Telegram, in cui non si precisa se si sia trattato di bombardamenti aerei o di un attacco a colpi d’artiglieria.