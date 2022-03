La Polonia è un “alleato chiave della Nato e un partner importante, e lavoreremo insieme per rispondere all’aggressione della Russia in Ucraina e a fornire assistenza alla popolazione ucraina”. Lo afferma il segretario di stato americano Antony Blinken. La Casa Bianca ha confermato che sta lavorando a un accordo con la Polonia per fornire jet da combattimento dell’era sovietica all’Ucraina, in cambio Varsavia riceverebbe F-16 americani.