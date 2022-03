Blinken: “Mosca prepara attacchi chimici con falsa bandiera”

La Russia “sta preparando il terreno per attacchi biologici o chimici sotto falsa bandiera”, ha detto il segretario di Stato degli Usa Antony Blinken. “La Russia continua ad attaccare ospedali e scuole in Ucraina. Ieri le forze russe hanno bombardato un teatro, e hanno aperto il fuoco su un gruppo di civili che erano in fila per il pane. Personalmente sono d’accordo con il presidente Joe Biden”, secondo il quale il capo del Cremlino Vladimir Putin sta commettendo crimini di guerra, ha inoltre affermato Blinken, sottolineando che “mirare volontariamente i civili è un crimine di guerra”.