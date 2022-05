Bielorussia, pena morte per chi prepara atti di terrorismo

La Bielorussia introduce la pena di morte per la “preparazione” di atti di “terrorismo”. Lo riferisce l’agenzia russa Interfax. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha firmato degli emendamenti al Codice criminale bielorusso che prevedono la pena di morte per chi tenta di perpetrare un attacco terroristico.

Finora in Bielorussia la pena di morte non si applicava alla preparazione di questi atti ma solo a quelli effettivamente commessi.La nuova legge entrerà in vigore trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione ufficiale.