Biden: “Valutiamo sistema di difesa aerea”

Al vertice straordinario della Nato a Bruxelles “abbiamo avuto il privilegio di ascoltare direttamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Continueremo a sostenerlo e a sostenere il suo governo con una significativa assistenza di sicurezza per combattere contro l’aggressione russa”. Lo afferma il presidente americano Joe Biden in una nota, dando il “benvenuto” alle misure di molti altri alleati a fornire assistenza di sicurezza. “Siamo impegnati a identificare ulteriori apparecchiature, inclusi sistemi di difesa aerea, per aiutare l’Ucraina”, aggiunge Biden.

Gli Stati Uniti continuano però ad essere contrari alla fornitura di jet da combattimento all’Ucraina, riferisce un alto funzionario della Casa Bianca all’inviata della Cnn a Bruxelles sottolineando che la posizione degli Usa non è cambiata nonostante le richiese di Zelensky, oggi alla Nato, di avere “l’1% degli aerei” dell’Alleanza. Nella sua nota Biden sostiene poi di aver discusso con gli alleati della Nato il rafforzamento della difesa, soprattutto sul fianco orientale dell’alleanza: “il nostro comunicato congiunto dice chiaramente che la Nato è forte e unita come non mai”.