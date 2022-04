Biden: “Usare asset degli oligarchi russi per risarcire Ucraina”

La Camera americana ha approvato un provvedimento per sollecitare Joe Biden a vendere gli yacht e gli asset di lusso congelati agli oligarchi russi colpiti dalle sanzioni e utilizzare i fondi raccolti per offrire aiuti militari e umanitari all’Ucraina. La misura, anche se simbolica e non vincolante, è stata approvata con 417 voti a favore e 8 contrari mostrando una volontà bipartisan a un’azione più decisa di Biden in risposta alla Russia. Il nuovo pacchetto di misure contro gli oligarchi russi, si legge nella nota della Casa Bianca, “rafforzerà l’autorità del governo degli Stati Uniti di chiedere conto a Mosca e agli oligarchi della guerra di Vladimir Putin contro l’Ucraina”.

Le misure sono state elaborate in stretta collaborazione con il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento di Giustizia, il Dipartimento di Stato e il Dipartimento del Commercio e consentiranno all’amministrazione Biden “di confiscare beni legati alla cleptocrazia russa, e utilizzare i proventi per sostenere l’Ucraina”. Non solo, consentiranno anche la confisca delle proprietà che gli oligarchi russi utilizzano per aggirare le sanzioni che, in base all’attuale legislazione Usa non è possibile.