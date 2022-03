Biden: “Usa e Ue insieme per energia pulita”

Gli Usa e l’Ue “lavorano insieme per adottare misure concrete volte a ridurre la dipendenza dal gas naturale, punto. E per massimizzare la disponibilità delle energie rinnovabili”. Lo dice il presidente Usa Joe Biden, illustrando, in una dichiarazione congiunta con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, i dettagli dell’accordo Usa-Ue annunciato questa notte, che mira a ridurre la dipendenza dell’Ue dalla Russia per l’approvvigionamento energetico. Insieme, aggiunge, “investiremo in tecnologie per sganciarci dai combustibili fossili e insieme avanzeremo nell’uso dell’idrogeno pulito, per ridurre le nostre emissioni climalteranti”.